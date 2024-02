Wolfsburg. Chronische Finanznot bremst den Wolfsburger Rat. Einige Wünsche melden die Fraktionen im Zuge der Haushaltsberatung aber doch an.

Die Haushaltsberatungen in Wolfsburg gehen in die finale Phase. Mitte März wird der Rat voraussichtlich den Etat für das laufende Jahr verabschieden. Der Finanzausschuss trifft sich bereits am Donnerstag zu seiner letzten Haushaltsberatung.