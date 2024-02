Wolfsburg. Um nah am Kunden Volkswagen zu sein, gründet das Wolfsburger Unternehmen erstmals eine Gesellschaft außerhalb Europas.

Volkswagen ist ein global tätiger Konzern. Partner und unternehmenseigene Dienstleister müssen den Spuren der Wolfsburger folgen, wollen sie im Geschäft bleiben. Die in der Öffentlichkeit eher unbekannten Dienstleister werden so selbst zu weltweit agierenden Unternehmen. Von Wolfsburg aus in die weite Welt – diesen Weg geht jetzt auch die Volkswagen Group Services GmbH.