Wolfsburg. Die Hauptschule am Schulzentrum Fallersleben platzt aus allen Nähten. Für den XXL-Mobilbau müssen Schwerlaster quer durchs Sportzentrum.

Mit XXL-Bauprojekten kennt man sich am Schulzentrum Fallersleben aus. Erst vor wenigen Jahren ist die mehrjährige Sanierung, Renovierung und Erweiterung der drei Schulen abgeschlossen worden. Die nächste Baumaßnahme fällt zwar kleiner aus, ist aber trotzdem ein dicker Brocken: Weil die Hauptschule mit massiver Raumnot kämpft, soll ein Super-Modulbau her. Dafür sind Schwerlasttransporte quer durchs Sportzentrum am Windmühlenberg nötig. Sogar der Freibad-Betrieb und Großveranstaltungen wie das Volks- und Schützenfest müssen in der Planung berücksichtigt werden.