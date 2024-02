Wolfsburg. Herz und Verstand sind auf der nächsten Betriebsversammlung gefordert: Es geht um Golf-Liebe und Einschnitte für die Beschäftigten.

Die Frühjahrsbelebung steht vor der Tür. VW wird im März voraussichtlich ein respektables Jahresergebnis veröffentlichen, der Absatz ist auch passabel und die Beschäftigten freuen sich auf einen zumindest befriedigenden Bonus. Warum also macht das Markenmanagement weiterhin Druck bei Kosten und Rendite, was bekanntlich auf die Stimmung drückt? Warum ist genug nicht einmal mal genug am Mittellandkanal?