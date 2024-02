Wolfsburg. Tiefe Löcher, lose Steine, Matsch: So sieht der Parkplatz an der Musikschule aus. Ob das so bleibt? Entscheidet auch der „Schotter“.

Ohne „Schotter“ wird vieles schwierig. Das merken Besucher und Mitarbeiter der städtischen Musikschule und des Instituts für Zeitgeschichte (IZS) in schönster Regelmäßigkeit. Der Parkplatz an der Goethestraße befindet sich seit Jahren in einem grottenschlechten Zustand.