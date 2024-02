Wolfsburg. Den Mini-Bausteinen ist im Wolfsburger Wissenschaftscenter eine große Schau gewidmet. Ein US-Amerikaner zeigt Erstaunliches.

„Wenn ich in meinem Flow bin, bin ich total in meiner eigenen Lego-Welt versunken. Dann fliege ich im Raumschiff durch’s Weltall oder sitze auf der Zuschauertribüne eines Tennismatches“, gesteht Taylor Heanue. Der Amerikaner ist einer von 43 Ausstellern, die am Wochenende ihre gut 200 Exponate in der Sonderausstellung phaenoBRICKS in dem Wissenschaftsmuseum am Willy-Brandt-Platz präsentierten.