Wolfsburg. Dem unvergessenen Publizisten und Moderatoren Roger Willlemsen wurde im Scharoun-Theater eine besondere Inszenierung gewidmet.

Ruhig und sanft, nahezu lyrisch erklang die Musik, ging über in dramatische, sich steigernde Tonfolgen. Manchmal spielte Olena Kushpler auch hinein in die Lesung von Barbara Auer. Die Schauspielerin las sehr poetisch, mitunter die Spannung durch aufwühlende Passagen steigernd. Da es um die „Zukunftsrede“ von Roger Willemsen ging,setzte Auer auf Wirkung, erzielte Betroffenheit, Nachdenklichkeit, Innerlichkeit. So wie Kushpler mit ihrem sensiblen, die Lesung in den Farben der Musik ergänzenden Piano-Spiel. Am Freitagabend im sehr, sehr gut besetzten Scharoun-Theater. Gut 100 Minuten lang.