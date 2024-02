Wolfsburg. Kürzungsvorschlag: Die Budgets für Beratung bei häuslicher Gewalt, Schwangerschaftshilfe und Jugendarbeit sollen sinken.

Jugend ist nicht mehrheitsfähig, so beginnt eine Pressemitteilung des Stadtjugendrings Wolfsburg, die fortsetzt: „Der Jugendhilfeausschuss beschließt Einsparungen auf Kosten von Jugendarbeit und Beratungsangeboten“. Mit breiter Mehrheit aus CDU, FDP, PUG und SDP habe der Jugendhilfeausschuss beschlossen, bei Beratungen für Schwangere und Opfer von häuslicher Gewalt sowie Personal in der Jugendarbeit zu sparen. „Die Träger der freien Jugendhilfe übernehmen an verschiedenen Stellen wichtige Aufgaben, die nicht im kommunalen Aufgabenportfolio stehen“, heißt es weiter. So beratet etwa Dialog e.V. in den Aufgabengebieten sexueller Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen, häuslicher Gewalt oder bei Schwangerschaften im Teenageralter.