Wolfsburg. Der Nachfolger von Hubert Altschäffl heißt Frank Ischner. Er hat eine Volkswagen-Vergangenheit und war zuletzt in Stuttgart tätig.

Ein Porsche-Manager übernimmt eine zentrale Position im Personalwesen von VW in Wolfsburg. Die Personalie fügt sich in eine Management-Rochade zwischen VW, Porsche, MAN und Volkswagen Financial Services ein.