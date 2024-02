Wolfsburg. Die sportliche Neugründung erfüllt die Erwartungen voll und ganz und sorgt auch für einen spürbaren Aufschwung bei Seat.

Davon träumt jedes Start-up. 2018 gründete die bis dato dahinsiechende spanische VW-Tochter Seat ein Subunternehmen. Es entstand eine dynamische und frische Marke, die sogar die biedere Mutter auf Trab brachte. Das liegt nicht zuletzt an einem Modell, das sich von den Absatzzahlen her immer dichter an die Volumenmodelle von VW heran schiebt – und jetzt noch ein Facelift bekommt.