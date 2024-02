Wolfsburg/Stuttgart. Ohne Geld und Technik aus Wolfsburg wäre der Sportwagenbauer nicht zu dem geworden, was er heute ist. Das Ergebnis ist verblüffend.

Verzockt, verbockt, so gut wie ruiniert: Im Sommer 2009 war der Versuch des kleinen Sportwagenbauers Porsche krachend gescheitert, den globalen Giganten Volkswagen zu schlucken. Doch die Rache der Sieger mussten die Stuttgarter nicht fürchten. Im Gegenteil: Am Ende war Porsche zwar eine weitere Marke im Volkswagen-Konzern. Aber die Familien Porsche und Piëch sind seitdem über die Porsche Automobil Holding SE in Stuttgart der mit Abstand größte Anteilseigner des Wolfsburger Konzerns. Das Aushandeln cleverer und lukrativer Verträge hat Tradition im Hause Porsche.