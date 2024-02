Wolfsburg. Nirgends in der Region sind die Zahlen auf dem Immobilienmarkt so abgesackt wie in der VW-Stadt. Wie es 2024 weitergehen könnte.

Nirgendwo sind die Umsätze auf dem Immobilienmarkt im vergangenen Jahr derart in die Tiefe gestürzt wie in Wolfsburg: Laut Zahlen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die Region Braunschweig-Wolfsburg wurden 34 Prozent weniger Häuser, Wohnungen und Bauplätze verkauft. Die erzielten Erlöse gingen um mehr als die Hälfte zurück. Beides sind Negativrekorde in der Region.