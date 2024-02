Wolfsburg. Der Weltstar erzählte in Wolfsburg aus dem Leben von Wolfgang Amadeus Mozart. Warum der Abend eine willkommende Abwechslung war.

In einer Welt, in der alles immer schneller geht, ist es schön, wenn sich die Zeit verlangsamt. Wenn es still wird, ganz leise, zart die Klaviersaiten anklingen und alles Grelle in weite Ferne rückt. Klaus Maria Brandauer ermöglicht dem Publikum im Wolfsburger Scharoun-Theater am vergangenen Freitag diese Erfahrung: Das Herz schlägt ruhiger, irgendwie rhythmischer, und der Geist kann sich ausdehnen.