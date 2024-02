Wolfsburg. Der Onlineversand-Riese spendet massenhaft ausrangierte Ware an den Ortsverein Mitte des DRK Wolfsburg. Das sind die Hintergründe.

Ein 7,5 Tonnen schwerer Lastwagen fährt auf den kleinen Hof des Ortsvereins Mitte des Deutschen Roten Kreuzes in Wolfsburg. Mit an Bord: Acht Tonnen Retour-Ware aus dem Logistiklager des Versanddienstleisters Amazon in Helmstedt. Behutsam werden die Paletten nach und nach abgeladen und die Pakete in die Kleiderkammer der sozialen Einrichtung am Wolfsburger Schillerteich transportiert. Wir haben uns dort umgeschaut.