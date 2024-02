Wolfsburg. Die Signa-Pleite trifft auch den Wirt der Wolfsburger Tunnel-Schänke. Nach der Insolvenz ist die Zukunft des Areals mehr denn je ungewiss.

Was gibt eigentlich Neues von der Tunnel-Schänke? Schon vor einem Jahr, im Februar 2023, berichtete Bruno Corigliano (72) unserer Zeitung von seinen Plänen, in dem ehemaligen Friseur-Salon in der Heinrich-Nordhoff-Straße an Tor 17 eine Pizzeria zu eröffnen. Nur ist es bisher noch immer noch nicht dazu gekommen.