Wolfsburg. Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg steht die nächste Deckensanierung an. Es ist nicht die einzige in diesem Jahr.

Autofahrern drohen im Sommer in Wolfsburg so einige Verkehrsbehinderungen auf wichtigen Strecken: Die Stadt Wolfsburg plant Sanierungen an mehreren Hauptstraßen. Politisch ging es am Dienstag sowohl um die geplanten Arbeiten am St.-Annen-Knoten als auch auf der Heinrich-Nordhoff-Straße.