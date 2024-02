Wolfsburg. Wolfsburger Einrichtungen kämpfen um mehr Akzeptanz für diverse sexuelle Orientierungen. Darum ist Aufklärungsarbeit noch immer wichtig.

Nicht jede Sexualität ist überall gleich willkommen. „Scheiß Schwuchteln!“ – das wurde laut Julia Raschke, der Leiterin des Treffs „Loud and Proud“, zu Deutsch „Laut und stolz“, schon Besuchern an der Ampel zum Jugendtreff an den Kopf geworfen. Einrichtungen wie „Loud and Proud“ helfen in Wolfsburg, mehr Akzeptanz für queere Menschen zu schaffen. Was bedeutet das?