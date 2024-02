Wolfsburg. Der Masseur und Unternehmer ist auch im Großen Winkel in Sülfeld vertreten und erzählt über die ersten zwölf Monate in der Norstadt.

Jetzt gibt’s Claudio Filices Massage-Studio gleich zweimal in Wolfsburg: Nachdem sich der 56-Jährige Anfang 2023 im Bartenslebenring 2 in der Nordstadt direkt vis-à-vis des Hansaplatzes mit „Massage by Claudio“ selbstständig gemacht hatte, hat er am Montag sein Studio in Sülfeld eröffnet. Dort, im Großen Winkel 1a, hat er im Erdgeschoss einen 30 Quadratmeter großen Raum, eingetaucht in die strahlenden Farben von Weiß und Orange, bezogen. Im selben Haus befinden sich eine Kinder- und Jugendarztpraxis sowie ein Orthopäde, eine Apotheke soll einziehen.