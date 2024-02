Wolfsburg. Die Teilnehmer zogen durch die Innenstadt und hielten mehrere Kundgebungen ab. Die Polizei fertigte einige Anzeigen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Bis zu 200 Menschen haben am Samstagnachmittag in Wolfsburgs Zentrum an einem Demomarsch für Menschenrechte und Frieden in Palästina teilgenommen.

Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Hugo-Bork-Platz bewegte sich die Versammlung nach Angaben der Polizei in Richtung Norden, wo es am Nordkopf zu einer Zwischenkundgebung kam. Im Anschluss verlief die Marschroute wiederum in südliche Richtung über die Porschestraße, Kleiststraße, Schillerstraße und Pestalozziallee. Schlussendlich fand eine Abschlusskundgebung am ursprünglichen Treffpunkt statt.

Verkehrsbeeinträchtigungen und Anzeigen während des Aufzugs

Während des Aufzugs kam es im Wolfsburger Stadtgebiet kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Des Weiteren fertigten die Polizeibeamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da einige Auflagen von wenigen Versammlungsteilnehmern nicht eingehalten wurden. Insgesamt verzeichnet die Polizei einen ruhigen und friedlichen Einsatz. Nach gut drei Stunden wurde die Versammlung für beendet erklärt.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red