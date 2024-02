Wolfsburg. Um die 40 Einsatzkräfte sind am Freitagmittag zu einem siebenstöckigen Wohnhaus in Westhagen ausgerückt. Was die Helfer vorfanden.

Mit einem großen Aufgebot ist die Feuerwehr am Freitagmittag in den Wolfsburger Stadtteil Westhagen ausgerückt. Zuvor hatten mehrere Anrufer den Notruf gewählt und eine starke Verrauchung im Treppenhaus eines siebenstöckigen Wohnhauses in der Halberstädter Straße gemeldet, schreibt die Berufsfeuerwehr in einer Mitteilung. Daraufhin schickte die Leitstelle neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr auch die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Fallersleben und die Ortsfeuerwehr Stadtmitte nach Westhagen. Der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, Moritz Märtens, traf zuerst an der Einsatzstelle ein und erkundete ein Feuer im Eingangsbereich des Wohnhauses.

Etwa 40 Einsatzkräfte sind am Freitag nach Westhagen ausgerückt. © FMN | Berufsfeuerwehr Wolfsburg

Der Angriffstrupp des Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Berufsfeuerwehr nahm unter Atemschutz das erste Rohr vor und löschte das Feuer schnell ab. Ein weiterer Trupp befand sich in Bereitstellung. Weiterhin wurde das Treppenhaus durch die Feuerwehr gelüftet. Die Ortsfeuerwehren Fallersleben und Stadtmitte konnten den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. Sie wurden aufgrund des besonnenen Verhaltens der Bewohner nicht mehr benötigt. Aufgrund der Vielzahl von Personen im Gebäude waren neben einem Notarzt auch vier Rettungswagen an der Einsatzstelle. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die auch die Brandursache ermittelt. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben. Fest steht jedoch, dass das stark verrußte Treppenhaus durch eine Fachfirma kurzfristig gereinigt werden muss.

red