Wolfsburg. Am Freitag wurden die Busverbindungen in Wolfsburg gekappt. Manche Passagiere reagieren gelassen, anderen bereitet der Notfallplan Sorge.

An diesem Freitag herrscht am Wolfsburger Busbahnhof ungewöhnliche Stille. Nur vereinzelt stehen Wartende an den Haltestellen. Der Grund: Verdi hat zum Tarif-Warnstreik aufgerufen. Zum Leid der Fahrgäste in Wolfsburg.

Seit frühmorgens – und womöglich noch bis zum Ende des Tages – werden die Busse der WVG bestreikt. Das zumindest bestätigte die Gewerkschaft am Freitagmittag auf Nachfrage. Ganz auf den ÖPNV verzichten mussten die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger nicht. Die WVG hat schon vor dem Streik einen sogenannten Streikfahrplan veröffentlicht. Busse der Subunternehmer der WVG waren vom Warnstreik nämlich nicht betroffen.

In Wolfsburg fahren keine Busse: So reagieren Passagiere auf den ÖPNV-Streik

Überlastet waren diese nicht. Allerdings gab es laut der WVG viele telefonische Rückfragen zum Streik. „Ich bin gerade erst von Frankfurt-Oder hierhergezogen. Ich kenne mich kaum in der Stadt aus und der Streik macht es für mich heute deutlich schwieriger“, sagt Anna Fonotova.

Trotz der Probleme und Unannehmlichkeiten, die der Streik mit sich bringt, haben viele allerdings auch Verständnis. So auch eine Busfahrerin, die anonym bleiben möchte: „Ich muss zwar arbeiten, aber ich unterstütze meine Kollegen. Ich wünsche mir auch, dass sich was ändert. Bessere Bezahlung, bessere Arbeitszeiten.“ Auch Fahrgast Andreas Albrecht reagiert gelassen: „Ich finde das richtig. Heute sollte eigentlich gar nichts fahren.“

Der Streik soll noch bis zum heutigen Betriebsende andauern. Bis dahin fahren nur wenige Busse unregelmäßig. Welche das sind, ist auf der Webseite der WVG einsehbar.