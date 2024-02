Wolfsburg. Was hat ein Bauingenieur der Stadt Wolfsburg für Aufgaben? Dr. Christian Brinsa erklärt Schülern, worauf es ankommt.

Seinen Stuhl im Büro in der neunten Etage des Rathauses tauscht Dr. Christian Brinsa aktuell einmal in der Woche mit dem in einem Klassenzimmer im benachbarten Ratsgymnasium in Wolfsburg. Dort gebe der Leiter des Geschäftsbereiches Hochbau bei der Stadt Wolfsburg seit dem Sommer Woche für Woche insgesamt 20 Schülerinnen und Schülern des zwölften Jahrgangs praxisnahe Einblicke, wie die Stadt Wolfsburg in einer Pressemitteilung schreibt. Diese hätten ein Seminarfach gewählt, in dem es drei Semester lang um alles rund um den Neubau des Hauptgebäudes der Schule gehe.

In insgesamt drei Semestern erkläre der studierte Wirtschaftsingenieur Bau den Gang wie öffentliche Gebäude entstehen. Dazu gehören die Bedarfsermittlungen von Gebäuden im Allgemeinen bis beispielsweise zu Schulgebäuden im Speziellen. Bestandteil seien außerdem die Erstellung von Vorlagen, die in verschiedenen Phasen in den Ausschüssen der Stadt besprochen und genehmigt werden müssen, bis zu der Ausschreibung der Arbeiten und dem Bau solcher Objekte.

Wolfsburger Bauingenieur hofft Schüler begeistern zu können

Vielfältige Aufgabenstellungen liegen nämlich in der Regel vor den Mitarbeitenden der Stadt, bevor der erste Spatenstich für ein Projekt erfolgt. Dabei gehe es um das Thema Architektur, also wie ein Gebäude hinterher aussieht, sowie der Ökologie und Nachhaltigkeit bis hin zur technischen Gebäudeausrüstung, heißt es weiter. Anhand vielfältiger Fragestellungen werde in dem Seminarfach für die Schüler erlebbar gemacht, was in Kürze an ihrer eigenen Bildungseinrichtung passiert und dann sichtbar zu verfolgen ist.

„Auf der einen Seiten wollen wir den Lernenden am Ratsgymnasium natürlich erklären, was um sie herum warum passiert. Darüber hinaus erhoffen wir uns aber auch davon, dass sich der ein oder andere nach seiner Schule entweder für einen Ausbildungsberuf oder ein Studium im Bereich des Bauwesens interessiert und irgendwann einmal vielleicht sogar bei der Stadt Wolfsburg selbst an solchen Themen mitarbeitet“, erklärt Dr. Christian Brinsa die Ambitionen der Stadt.

Zu den Aufgaben gehören das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Fachrichtungen in einem großen und konkret zu realisierenden Bauprojekt mit dem Einblicke auch für mögliche spätere Berufsfelder der Gymnasiasten sind. Während des Seminars werde es Baustellenbesuche geben, es stehen Vorträge aus der Berufspraxis auf dem Plan, es gebe Kontakte zu Spezialisten und die Teilnahme an politischen Sitzungen.

Zu den Themenfeldern gehören Architektur und Modellbau, Ingenieurwesen und Technik, Projektmanagement, Nachhaltigkeit und Energie, politische Entscheidungsprozesse sowie wirtschaftliche Aspekte, heißt es abschließend.

red