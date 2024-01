Wolfsburg. In der Porschestraße tut sich wieder etwas. In der Wolfsburger Fußgängerzone eröffnet die Filiale einer bundesweiten Second-Hand-Kette.

Das hat‘s noch nicht gegeben: In 1a-Lage in der Wolfsburger Innenstadt ist am Mittwoch ein ungewöhnliches Geschäft an den Start gegangen. Mitten in der Fußgängerzone in der Porschestraße hat eine bundesweit aktive Kette einen Second-Hand-Shop eröffnet. Und der wartet mit einigen Überraschungen auf.

Jede Menge Luftballons weisen auf die Neueröffnung des Shops der Kette „ReSales“ in der Porschestraße 48/50 hin, auf die vor wenigen Tagen von außen noch überhaupt nichts hindeutete. Nicht nur die Eröffnung selbst, sondern auch das Konzept ist eine handfeste Überraschung: Ein Second-Hand-Laden für modische Kleidung, Schuhe, Taschen und andere Accessoires – und dann auch noch in bester Einkaufslage. Das Ladenlokal hatte nach der Schließung eines Corona-Testcenters länger leergestanden.

Auf der Westseite der Fußgängerzone in der Porschestraße hat „ReSales“ am Mittwoch eröffnet. © regios24 | Sebastian Priebe

Second-Hand-Modekette hat Filiale in Wolfsburg eröffnet

Schon am Vormittag ist in dem Geschäft ordentlich was los. Die Kunden erwartet ein ungewöhnlicher Mix. In der Damenabteilung finden sich bekannte Marken wie Cecil und Tom Tailor neben No-Name-Ware. In den Regalen reihen sich Leder-Handtaschen von Fossil und anderen bekannten Labels neben schlichten Shoppern, Körben und Marken-Rucksäcken. In der Herren-Abteilung finden sich dicke Winterjacken neben einfachen Leder-Blousons, an der Wand hängt eine große Auswahl an Caps.

Die Vintage-Abteilung wartet mit alten Steppjacken-Modellen von Adidas und Puma auf, es gibt dicke Schneeanzüge, dünne Blüschen und warme Strickpullover im 80er-Style. Auch eine Ecke mit Baby- und Kinderkleidung findet sich weiter hinten in dem Ladenlokal mit einer Verkaufsfläche von rund 220 Quadratmetern.

Regionalleiterin Yvonne Weigelt präsentiert Kleidungsstücke aus der Vintage-Abteilung. © regios24 | Sebastian Priebe

„ReSales“ bietet zur Eröffnung in Wolfsburger City vier Tonnen Mode

Sechs Mitarbeitende mit Regionalleiterin Cathleen Klahr und Filalleiterin Sarah Mai kümmern sich um die Kunden. Am Eröffnungstag unterstützt als auswärtige Regionalleiterin Yvonne Weigelt. Innerhalb von nur knapp einer Woche hat das Team die neue Filiale eingeräumt. Wie viele Teile es sind, kann Weigelt nicht sagen. „Wir haben für die neue Filiale etwa vier Tonnen Ware bekommen.“ Auch der Nachschub wird kistenweise nach Gewicht geliefert. „Alles kommt aus unserer eigenen Sortieranlage in der Zentrale in Apolda“, berichtet Yvonne Weigelt. Und merkt schmunzelnd an: „Was in den Kisten drin ist, ist auch für uns immer eine Überraschung.“

„Das Besondere ist, dass wir immer alles da haben: Sommer-, Winter- und Ganzjahresware“, erklärt die Regionalleiterin. Auch Haushaltstextilien sollen noch geordert werden. Viele Artikel gibt es schon für wenige Euro, selbst Markenware kostet oft kaum mehr als 20 Euro. Ihr persönlicher Favorit ist die Vintage-Ecke, verrät sie. Spricht‘s und holt einen quietschbunten Schneeanzug sowie eine Wolljacke in Mohair-Design von den Stangen. „Sowas ist total gefragt.“

Textilsammler hat im Online-Shop auch Luxusmarken

Geöffnet ist montags bis samstags von 9.30 bis 19 Uhr. Umtausch, Preisverhandlungen und Waren-Abgabe sind ausgeschlossen. Der Clou: Wer eine noch größere Auswahl wünscht, kann im Online-Shop stöbern. Den hat das Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie 2020 eröffnet. Dort finden sich zirka 2200 Marken von Zara bis Prada.

Resales ist deutschlandweit stark auf Expansionskurs. „Bei der Auswahl von Standorten für neue Stores berücksichtigen wir Zielgruppe, Fußgängerverkehr, Mietkosten, Konkurrenz und die lokale Wirtschaft, um eine gute Sichtbarkeit und Erreichbarkeit für unsere Kundinnen und Kunden sicherzustellen“, heißt es seitens der Zentrale zur Entscheidung für Wolfsburg. „Zudem prüfen wir die Infrastruktur, Sicherheit und zukünftige Entwicklungen in der Umgebung.“ Auch Braunschweig werde als Filial-Standort geprüft.

Gebrauchte Kleidung für Damen, Herren und Kinder in Wolfsburg

Seit 2012 gehört die Marke „Resales“ nach Unternehmensangaben zu „Texaid“ und ist seitdem stets gewachsen. „Resales bietet aktuell in über 60 Stores sowie über den Online-Shop resales.de ein umfassendes Sortiment an Secondhand-Kleidung für Damen, Herren und Kinder sowie Accessoires, Schuhe und Haushaltstextilien.“ Die Ware stammt aus der professionellen Textilsammlung und -sortierung von Texaid, einem Spezialisten für Kreislaufdienstleistungen in der Mode- und Textilindustrie.

„Mit 45 Jahren Erfahrung verarbeitet Texaid jährlich mehr als 280 Millionen Artikel (80.000 Tonnen) und trägt dazu bei, Millionen von Textilien vor der Mülldeponie oder Verbrennung zu bewahren“, informiert das Unternehmen weiter. Und nennt auch den Grund, warum keine Kommissionsware angenommen wird: „Die nachhaltige Verwertung von Alttextilien ist mit hohem Aufwand sowie mit Material-, Energie- und Personalkosten verbunden. Vor diesem Hintergrund bietet Resales keinen Verkauf privater Kleidung gegen Kommission an.“

Mit der Eröffnung ist „ReSales“ der stadtweit einzige reine Second-Hand-Laden für Damen-, Herren- und Kinderkleidung sowie Accessoires. Gebrauchte Kleidung gibt es in Wolfsburg aber auch anderswo günstig zu kaufen: unter anderem im Sozialkaufhaus Lichtblick, in der DRK-Kleiderkammer und im Klamöttchen in Barnstorf. 25 Jahre existierte am Laagberg „Der Laden“; doch das gemeinnützige Second-Hand-Geschäft des Bildungsvereins Tabula musste Ende 2023 schließen.

