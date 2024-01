Wolfsburg. Volkswagens Holocaust-Gedenken: Bewegende Aktionen im Netz und vor Ort. Warum es so wichtig ist, den Opfern ihre Namen zurückzugeben.

Die rote Schleife besagt: IG Metall, die andere verweist auf die Volkswagen-AG. Beide zieren Kränze, die am 79. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am Mahnmal an der internen Südstraße im Stammwerk abgelegt wurden. Es sei ein Bekenntnis von Unternehmen und Belegschaft „aus unserer besonderen Verantwortung“, betonte sodann in einer Gedenkstunde im Konzernforum Dieter Landenberger, Leiter Historische Kommunikation (VW), vor geladenen Gästen. Unter ihnen Niedersachsens Kultusminister Falko Mohrs, ein Wolfsburger, die hiesige CDU-Landtagsabgeordnete Cindy Lutz, Konzern-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und Ehrenbürger Rolf Schnellecke.