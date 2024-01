Wolfsburg. Wie soll man Menschen für Klassische Musik begeistern? Expertenrunde diskutiert im Wolfsburger Scharoun-Theater bei „Talk im Foyer“.

Zweifel am Fortbestand der (im weitesten Sinne) klassichen Musik hatte keiner der drei Disputanten, wohl aber an den Methoden der Sicherstellung dieses „Pfeilers der Musik“, wie Moderator Martin Weller im „Talk im Foyer“ des Theaterringes sagte. So wie am Sonntagvormittag die Wintersonne leicht wärmend durch die lange Glasfassade schien, so weiche das Corona-Tief einem neuen Hoch, waren sich Kulturredakteur Andreas Berger (Braunschweiger Zeitung), Dirigent und Festival-Veranstalter Dr. Gerd Schaller sowie Matthias Ilkenhans (Orchestermanager der NDR-Radiophilharmonie) einig.