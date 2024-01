Wolfsburg. Das Hessische Staatsballett kommt beim Wolfsburger Publikum im Scharoun-Theater gut an – auch dank eines Klassikers von Ravel.

Hessisches Staatsballett? Ja, das Gastspiel im voll besetzten Scharoun-Theater bewies: Das Ensemble kann tanzen, modern und experimentell, elegant und kraftvoll, geschmeidig und akrobatisch. Sowie interpretieren. Gefühle, Stimmungen, auch Aktualität. In Deutschland ist dieses Ballett das einzige, das die Standorte (Wiesbaden, Darmstadt) mit Tourneen verbindet. Zweimal 30 Minuten begeisterten das Wolfsburger Publikum, sodass damit eine erst 2014 gegründete Compagnie ihre Chance nutzte, in der einstigen Movimentos-Stadt zu überzeugen. Mit „I’m afraid to forget your smile“ (Ich fürchte, dein Lächeln zu vergessen) und „Boléro“.