Vorsfelde. Männer müssen in Vorsfelde auf ihre Krawatten aufpassen. Was zur Weiberfastnacht in der Eberstadt noch alles geplant ist.

„Wir machen die ganze Zeit nur Blödsinn, tanzen wie die Bekloppten, sind einfach ausgelassen, das ist richtig schön“, schwärmt Hannelore Erdmann. Seit 2013 organisiert sie die Weiberfastnacht in Vorsfelde – so auch in diesem Jahr. Die Faschingsfeier hat seit 1988 Tradition in der Werderstadt. Ein buntes Programm ist in der Kupferkanne in der Amtsstraße 23 geplant.