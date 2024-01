Nach den verregneten und verschneiten Wintermonaten ist in den Autowaschanlagen in Wolfsburg viel los. Wolfram Liebing, Betriebsleiter bei „Wob wash“, gibt einen Blick hinter die Kulissen der Waschstraße in Fallersleben. Zuerst wird das Auto vor der Wäsche per Hand vorgereinigt. © regios24 | Darius Simka