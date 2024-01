Wolfsburg. Bei den schon fast frühlingshaften Temperaturen ist in den Waschanlagen in Wolfsburg viel los. So läuft die Autowäsche ab.

Die sieben Meter lange Einweichzone macht in der Waschstraße den Anfang. © regios24 | Darius Simka

Die Fahrzeugpfleger übernehmen die Vorreinigung der Autos, bevor es in die Waschstraße geht. © regios24 | Darius Simka

Nachdem der gröbste Dreck abgewaschen ist, erledigen die Bürsten und Textilien in der Waschstraße die letzten Schliff. © regios24 | Darius Simka

Getrocknet wird in der Waschstraße dreistufig: mit Gebläse, textilen Trocknungswalzen und -streifen. © regios24 | Darius Simka

Vorsicht bei der Ausfahrt: Weil Autofahrer immer wieder die Säule mit der Aufschrift „Erst wenn Ampel auf Grün bitte langsam ausfahren“ rammen, sind Metallbögen und ein Findling drumherum aufgestellt. © regios24 | Darius Simka