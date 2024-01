Wolfsburg. Vorsicht! An mehreren Stellen im Stadtgebiet wird wieder die Geschwindigkeit kontrolliert. Hier sollten Sie nicht zu schnell fahren.

Autofahrer, aufgepasst! In der Woche vom 29. Januar bis 3. Februar werden an mehreren Stellen im Wolfsburger Stadtgebiet und auch in den Ortsteilen wieder die Blitzer stehen.