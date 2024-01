Wolfsburg. Ein Nachbar entdeckte ein aufgehebeltes Fenster. Die Diebe schlugen Donnerstagnacht zu. Die Wolfsburger Polizei bittet um Hilfe.

Unbekannte Täter sind in Ehmen in Wolfsburg in der Straße Kalischacht zwischen Mittwoch, 24. Januar, 17. Uhr und Donnerstag, 25. Januar, 14.05 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei verursachten sie einen geschätzten Sachschaden von 2.000 Euro, so die Polizei Wolfsburg. Ein Nachbar hätten am Freitagmittag ein aufgebrochenes Fenster auf dem Nachbargrundstück festgestellt. Sofort habe er die Polizei und die Eigentümer verständigt.

Nach bisherigen Erkenntnisstand sind die Täter in das Einfamilienhaus gelangt, indem sie ein Fenster, unter starker Einwirkung von Gewalt, aufbrachen, so die Polizei weiter. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume des Einfamilienhauses. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Wolfsburg sucht nun Zeugen, welche in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 entgegen.

red