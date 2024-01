Wolfsburg. Vier Parteien im Rat fordern, die VHS Wolfsburg in der City zusammenzulegen. Vor allem die 1-2-3-Schule ist ihnen ein Dorn im Auge.

Heftige Kritik an der Unterbringung der Volkshochschule: Ratspolitiker von vier Parteien fordern eine schnelle Zusammenlegung der VHS-Standorte in der Wolfsburger Innenstadt. Insbesondere die ehemalige 1-2-3-Schule in Westhagen ist der SPD-Ratsfraktion und der Gruppe Grüne/FDP/Volt ein absoluter Dorn im Auge.