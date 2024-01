Wolfsburg. So kam Karsten Dusses Krimi-Bestseller „Achtsam Morden“ im Scharoun-Theater auf die Bühne. Mit dabei: Grimme-Preisträger Martin Lindow.

Perfekter Mord? Karsten Dusse schildert gleich drei in seinem Bestseller „Achtsam morden“. Denn der erfolgreiche Strafverteidiger Björn Diemel tötet nacheinander den Mafia-Boss Dragan, seinen Auftraggeber; dessen Stellvertreter Toni und konkurrierenden Bandenchef Boris. Er wird nicht erwischt. Es ist nicht einmal sicher, dass die drei ermordet wurden. Ihre Leichen bleiben unauffindbar. Mögliche Motive sind nicht erkennbar. Vergnüglich komödiantisch im voll besetzten Scharoun-Theater am Mittwochabend nur 16 Tage nach der Tourneepremiere in Arnsberg aufgeführt vom Eurostudio Landgraf in der Bühnenversion von Bernd Schmidt (Fassung und Regie: Pascal Breuer). Mit viel Lacherfolg beim Publikum. Die Leute johlten und trampelten am Ende.