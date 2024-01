Fallersleben. Die Fallersleber Modedesignerin Eva Llangozi will das perfekte Hochzeitskleid. Was ihre Kundinnen dazu sagen.

Dankeskarten zieren als Dekoration das Schaufenster. Draußen drauf: Fotos von Hochzeitspaaren. Innendrin stehen in fein säuberlichen Damen-Handschriften Sätze wie „vielen Dank für das perfekt sitzende Kleid“, „ich hatte eine wunderschöne Zeit in deinem Atelier“ oder „du hast so eine bezaubernde liebevolle Art“. Gerichtet sind die Schreiben an Eva Llangozi. Seit Mai 2022 betriebt die 45-Jährige das „Revella Atelier“ in der Fallersleber Kampstraße 20a. Hier ändert sie fast ausschließlich Brautkleider.