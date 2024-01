Wolfsburg. Eine Wolfsburgerin beobachtete, zwei Täter dabei, ein E-Bike zu stehlen, und rief die Polizei. Diese fasst einen Verdächtigen.

Die Polizei konnte am Mittwochmorgen um 8.31 Uhr einen verdächtigen E-Bike-Dieb fassen, nachdem eine aufmerksame Wolfsburgerin die Beamten alarmiert hatte, so die Polizei Wolfsburg. Die Frau beobachtete zwei Männer vor einem Lokal an der Heinrich-Nordhoff-Straße, die auffällig um einen Fahrradständer kreisten. Sie habe vermutet, dass die Personen ein Fahrrad entwenden wollen.

Sie rief die Polizei, die einen Streifenwagen zur Überprüfung in die Innenstadt schickte. Noch während des Telefonats hätten die beiden Täter das Fahrradschloss eines E-Bikes aufgebrochen und nahmen dieses mit. Als die Männer die Zeugin bemerkten, ließen sie das E-Bike zurück und flüchteten, so die Polizei weiter. Aufgrund der guten Täterbeschreibung durch die Zeugin sahen die eingesetzten Polizeibeamten kurz darauf einen 42-jährigen Mann in der Nähe und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 42-jährige Mann entlassen .Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern derzeit noch an.

red