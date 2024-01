Wolfsburg. Die 37-jährige Swetlana König stellt in der Jungen Kunst Wolfsburg ihre neue Kunstausstellung vor. Das ist ihre Idee dahinter.

Nanu – eine Tür im Obergeschoss des Wolfsburger Schloss-Westflügels führt in ein enges, schwarzes Labyrinth aus Stoffbahnen. Die Wege sind nicht lang. Wenige Schritte weiter gibt es eine Biegung, dann wieder eine und so fort. Bange Gefühle stellen sich ein. Es ist dunkel. Wohin geht es? Wie endet es? Und wann? Klar, ein Labyrinth ist zielführend, kein Irrgarten, der ähnlich angelegt verwirren soll. Dennoch. Die Gedanken springen, die Erwartungen wechseln. Nur Umkehr kommt nicht in Frage. Schließlich ist da ein kleiner Raum, ein Spiegel.