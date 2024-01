Wolfsburg. Nach all der Häme und berechtigten Kritik haben sich die Wolfsburger jetzt auch mal eine Liebeserklärung verdient. Hier ist sie.

Schau ihm ins Gesicht und sage, was du siehst. Da steht er - himmelblau lackiert, gut gebaut, kräftig und dezent zugleich und mit einem sympathischen Gesicht. Ist das wirklich der Pannen-Golf von 2019, mit dem VW so viel Kredit verspielt hat bei den treuen Kunden? Nein, es ist der wahre Golf 8, in diesem Fall ein GTE. Es ist der letzte der Wolfsburger Mohikaner aus der technisch ausgereiften Welt der Verbrennerautos. Aber er baut auch schon - mal wieder - die Brücke zum Elektro-Volkswagen.