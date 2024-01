Wolfsburg. Der Tarifabschluss von 2022 führt jetzt zu weiteren Auszahlungen beim Inflationsausgleich und dem zweiten Teil der Tariferhöhung.

In diesem Frühjahr geht es bei VW - zumindest am Wolfsburger Stammsitz - um Mehrarbeit an den Wochenenden. Allgemein gilt: Es gibt auch ordentlich mehr Geld aufs Konto. Dafür muss keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter auch nur eine Stunde mehr arbeiten. Extrakohle beschert den Beschäftigten der Tarifabschluss 2022.