Wolfsburg. Die Wolfsburger Kläranlagen sind stark belastet. Wer Wasser falsch ableitet, bekommt Ärger mit den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben.

Im Zuge der anhaltenden Regenfälle und der folgenden hohen Grundwasserstände haben Schmutzwasserpumpwerke und Kläranlagen der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Eine Analyse der Ursachen durch die WEB ergab, dass Falschanschlüsse von Grund-, Drainagen- und Regenwasser an den Schmutzwasserkanal auf privaten Grundstücken die Ursache fü die Überlastung des Schmutzwasserssystems sind. Die WEB weist aus diesem Grund noch einmal in einer Pressemitteilung darauf hin, dass diese Art der Wasserentsorgung die Schmutzwasserkanalisation der ganzen Stadt unnötig belastet.

„Durch ein umfassendes Monitoring können wir sehr genau nachvollziehen, an welcher Stelle wie viel Wasser eingeleitet wird“, erklärt WEB-Vorstand Dr. Gerhard Meier. „Wir bitten darum, dass sich betroffene Bürgerinnen und Bürger bei uns melden, damit wir eine gemeinsame Lösung finden können. Unser Handeln ist notwendig, weil eine geordnete Abwasserbeseitigung für alle unerlässlich ist.“

Parallel werden die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken – bei denen nach Auswertung von Kanalkamerauntersuchungen der Verdacht besteht, dass Falscheinleitungen vorliegen – von der WEB angeschrieben und zur Unterlassung der Falscheinleitung beziehungsweise einem Nachweis der ordnungsgemäßen Grundstücksentwässerung aufgefordert.

Auf den betroffenen Grundstücken seien möglicherweise bauliche Veränderungen an der Grundstücksentwässerungsanlage notwendig. Hierzu bietet die WEB Beratungsgespräche an. Erreichbar ist die WEB-Grundstücksentwässerung über die Hochwasser-Hotline (05361) 281250 oder per E-Mail an grundstuecksentwaesserung@web.wolfsburg.de.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red