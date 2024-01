Wolfsburg. Die Wolfsburger Fitness-Studios verzeichnen im Januar ein großes Interesse. Von Fallersleben bis Vorsfelde – diese Angebote gibt es.

„Bauch, Beine, Go“ – mit diesem Slogan wirbt derzeit auf vielen Plakatwänden im Wolfsburger Stadtgebiet das Fitness-Studio „McFit“ in der Daimlerstraße 11. Der „Neujahrs-Deal“ biete die Rund-um-die-Uhr-Nutzung für einen Sonderpreis in den ersten zwei Monaten, heißt es. Und was bieten die anderen Studios in der VW-Stadt? Unsere Zeitung hat sich bei einigen Studios umgehört.