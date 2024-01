Wolfsburg. In Wolfsburg wird über die Straßenbenennung nach den beiden Vorstandschefs diskutiert. Damit ist es nicht getan, findet Thomas Kruse.

Okay, so ein Straßenname überdauert die Zeit und ein menschliches Leben für sehr lange Zeit. Es spricht somit auch nichts dagegen, Carl H. Hahn und Ferdinand Piëch auf diese Art zu würdigen. Die beiden fühlten sich neben ihren Kernaufgaben auch für die Konzernhauptstadt und die vom Unternehmen stark geprägte und abhängige Region verantwortlich. Doch warum ehrt man in Wolfsburg nicht alle bereits verstorbenen Volkswagen-Chefs? Das wäre nur konsequent und würde mit den Geehrten zugleich auch andere Epochen von Stadt- und Unternehmensgeschichte ins Gedächtnis der Öffentlichkeit zurückrufen.