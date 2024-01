Wolfsburg. Polizisten kontrollierten den Radfahrer am Montagabend, nachdem er ihnen in der Dunkelheit ohne Licht entgegengekommen war.

Die Polizei Wolfsburg hat am Montagabend einen 62-jährigen Radfahrer kontrolliert und bei diesem 2,23 Promille festgestellt. Der Mann war auf der Rolf-Nolting-Straße in Vorsfelde unterwegs, so die Polizei Wolfsburg. Die Polizeibeamten befuhren die Drömlingstraße in Vorsfelde, als ihnen der 62-Jährige mit seinem unbelichteten Fahrrad entgegengekommen sei. Daraufhin wendeten die Beamten, um den Radfahrer aufmerksam zu machen, dass er schlecht zu sehen sei. Als die Beamten hinter dem Fahrrad fuhren, habe sich eine unsichere Fahrweise gezeigt. Bei der Kontrolle nach wenigen Metern in der Rolf-Nolting-Straße stellten die Beamten zusätzlich Atemalkohol bei dem 62-Jährigen fest.

Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,94 Promille. Da der Fahrradfahrer angab, erst kurz vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben, wurde nach wenigen Minuten ein erneuter Test durchgeführt. Dieser ergab einen Promillewert von 2,23. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutentnahme bei dem 62-Jährigen an, die im Klinikum in Wolfsburg entnommen wurde. Bei Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem 62-Jährigen der Führerschein bereits wegen eines ähnlichen Deliktes entzogen worden war.

red