Wolfsburg. Das Badeland im Wolfsburger Allerpark feiert 22. Geburtstag. Es gibt Gewinne, Rabatte, eine Saunanacht und eine Party für Kinder.

Abseits aller Probleme wegen der notwendigen Renovierungsarbeiten: Im Badeland Wolfsburg wird gefeiert – und zwar von Montag, 29. Januar, an bis zum Samstag, 3. Februar. Anlass für die Woche mit Aktionen, Rabatten und Veranstaltungen ist der 22. Geburtstag des Spaßbades im Allerpark.

Am Montag, 29. Januar, fällt der Startschuss für eine aufregende Geburtstagswoche, heißt es in der Mitteilung. „Freut euch auf jede Menge Gutscheine, die unter allen Besucherinnen und Besuchern verlost werden“, kündigt das Badeland an. Tags darauf würden zudem freie Eintritte in das Bad verlost, ehe am Donnerstag, 1. Februar, eine „riesige Rabattaktion“ auf die Besucherinnen und Besucher warte. Dann soll es 22 Prozent Nachlass auf alle Eintrittskarten geben.

Das Badeland lockt Kinder mit einer Piratenparty nach Wolfsburg

Neben den Gewinnen und Aktionen vor Ort im Badeland soll es am Mittwoch, 31. Januar, und am Freitag, 2. Februar, Gewinnspiele auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook geben.

Das Badeland in Wolfsburg feiert 22. Geburtstag. (Archiv) © regios24 | Helge Landmann

„Und als wäre das noch nicht genug, krönen wir die Woche mit einem Veranstaltungswochenende“, heißt es weiter. Am Freitag wird ab 19 Uhr eine lange Saunanacht stattfinden. Getreu dem Motto „22 Jahre Badeland – das muss gefeiert werden“ soll es Show-Aufgüsse, kulinarische Köstlichkeiten und ein textilfreies Baden im Spaßbad zu später Stunde geben.

Am Samstag, 3. Februar, steigt ab 13 Uhr eine Piratenparty in der Badelandschaft. Piraten-Freunde könnten sich auf besondere Gäste und Attraktionen wie einen Piraten, Meerjungfrauen, Ballonkünstler, eine Wasser-Laufmatte und spannende Spiele freuen. Mitglieder des Piratenclubs erhalten zu der Veranstaltung freien Eintritt.

