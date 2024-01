Wolfsburg. Stephan von Bothmer begleitete am Klavier vier kurze Stummfilme mit bekannten Größen der Zeit auf dem Neujahrsempfang des Theaterringes.

Das rote Sakko ist Stephan Graf von Bothmers Markenzeichen. Er trägt es leger zum offenen, bunten Hemd. So auch am Samstagabend, als er die Hinterbühne des Scharoun-Theaters in ein kleines Cineasten-Kino verwandelte: mit kurzen Stummfilmen von Charlie Chaplin („The Adventurer“), Charley Chase („Limousine Love“), Buster Keaton („One Week“) und Harold Lloyd („An Eastern Westerner“). „Wir fügen fast 200 Zuschauer ihren 300.000 hinzu“, betonte die Vorsitzende des einladenden Theaterringes, Dorothea Frenzel, erfreut über das Interesse an den Komödien aus den 1920er-Jahren.