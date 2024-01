Wolfsburg. Auf Höhe der Anschlussstelle Sandkamp hat es am Mittag einen Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen gegeben. Mittlerweile ist die A39 wieder freigegeben.

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Donnerstagmittag auf der A39 von Braunschweig in Richtung Wolfsburg in Höhe der Anschlussstelle Sandkamp gekommen. Nach Angaben der Autobahnpolizei wurden die Beamten um kurz nach 14 Uhr über den Unfall informiert. Es gab keine Verletzte. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der vierte beteiligte Pkw konnte die Fahrt fortsetzen.

Bis 15.30 Uhr war die A39 in Fahrtrichtung Wolfsburg voll gesperrt, da die Unfallstelle im einspurigen Baustellenbereich lag, so der Sprecher der Autobahnpolizei. Die Staulänge betrug zwischenzeitlich zwei bis drei Kilometer, der Verkehr konnte über die Anschlussstelle Wolfsburg West von der A39 abgeleitet werden. Mittlerweile ist die Autobahn wieder freigegeben.

