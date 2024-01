Wolfsburg. Anti-AfD-Großdemo in Braunschweig: Der Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten und die IG Metall appellieren, sich zu beteiligen

Nie wieder ist jetzt, so beginnt die Pressemitteilung der Ig Metall Wolfsburg. Der Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten und die IG Metall Wolfsburg rufen alle Mitglieder und demokratisch-gesinnten Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich am kommenden Samstag, 20. Januar, an einer Großdemonstration in Braunschweig zu beteiligen, heißt es darin. Die Demo, die von einem breiten Bündnis organisiert wird, startet um 14 Uhr auf dem Schlossplatz und richte sich gegen die rechte Ideologie der AfD und der Werteunion.