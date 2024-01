Wolfsburg. Fußball, Essen, Business: Hier werden die Gäste verwöhnt. Wir blicken hinter die Kulissen. Alles über Preise, Catering und Luxus beim VfL.

Der Geruch von VW-Currywurst steigt den Gästen sofort in die Nase, wenn sie den VIP-Bereich des VfL Wolfsburgs betreten. Ein bekannter und in Wolfsburg und Umgebung lieb gewonnener Geruch, der sich paart mit dem Duft von Lammkeule, Spitzkohl und Grenaille-Kartoffeln. Auf den dreieckigen, grau-grünen Tellern landen außerdem Ente mit Apfelrotkohl, gefüllte Kartoffelklöße und Butterbrösel. Wer kein Fan von Fleisch ist – den Leberkäse mit süßem Senf und Weißkrautsalat nicht zu vergessen –, der wird an der Fischtheke fündig: Da gibt‘s Winterkabeljau mit Pilz-Risotto. An der vegetarischen Theke können sich die VIP-Gäste zudem an Spinat-Ricotta-Ravioli mit Kürbissauce und Kürbiskernen bedienen.