Wolfsburg. In der City Galerie werden Gesichter für bekannte Fernsehsendungen gesucht – egal ob mit, oder ohne Schauspielerfahrung.

„Habe ich das Zeug, vor einer Kamera zu stehen?” Das fragen sich viele insgeheim. Dabei schlummert in ihnen vielleicht ein Talent, worauf die Macher von TV-Shows und Serien schon lange warten. Ob sie sich tatsächlich eignen, können sie am Freitag und Samstag, 19. und 20. Januar, in der City Galerie in Wolfsburg zwischen 13 und 18 Uhr vor den Augen professioneller Talent-Scouts der UFA Base unter Beweis stellen. Das Casting eignet sich perfekt, um sich auszuprobieren und sein Talent zu zeigen. Laut Mitteilung findet am 20. Januar auch das UFA Base Kids Casting für Kinder ab 7 Jahren statt.

Die UFA Base ist die kostenfreie Casting-Plattform der UFA. Vom Laien bis zum Profi – jede und jeder kann sich vorstellen. Gesucht werden neue Gesichter für TV-Formate: Beispielsweise Kleindarsteller und Komparsen mit und ohne Schauspielerfahrung für Formate wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten (RTL), Alles was zählt (RTL), Show-Kandidaten für Sag die Wahrheit (SWR) und viele weitere Projekte.

Wie läuft das Casting in Wolfsburg ab?

Die Castingteilnehmenden füllen zunächst einen kurzen digitalen Datenbogen aus. Anschließend werden professionelle Fotos für die eigene Sedcard auf www.ufa-base.de erstellt. Darüber hinaus können die Teilnehmenden ihr Können vor der Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Teilnehmende müssen mindestens 7 Jahre alt sein und unter 16-Jährige benötigen das Einverständnis

ihrer Erziehungsberechtigten, um an dem Casting teilzunehmen.

red