Wolfsburg. In Wolfsburg ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer einen Passanten.

In der Stadtwaldstraße in Wolfsburg ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach fuhr ein 41-jähriger Autofahrer gegen 21.24 Uhr mit seinem Volkswagen auf der Laagbergstraße und wollte nach links in die Stadtwaldstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 24 Jahre alten Fußgänger, der bei Grün die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurde der Passant schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann ins Wolfsburger Klinikum.

red