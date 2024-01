Wolfsburg. Der Wolfsburger Harald Vespermann will trotz Baukrise neue Immobilienprojekte starten. Das ist der Stand seiner Planungen.

Es ist schon einige Jahre her, dass der Wolfsburger Harald Vespermann die ehemalige Flockenfabrik am Rand der Vorsfelder Südstadt gekauft hat. Östlich des Flockenwegs nennt der Immobilienentwickler, der in den vergangenen Jahren große Projekte wie die Stadtwaldterrassen am Klieversberg, die Wohnanlage Lessingpark an der Lessingstraße und Bürogebäude in der Alessandro-Volta-Straße gebaut hat, rund 20.000 Quadratmeter Fläche sein eigen. Nun will er auf einem ersten Teil des Geländes zwischen Helmstedter Straße und ICE-Trasse Wohnungen, Einfamilienhäuser, ein Ärztehaus und Gewerbeeinheiten bauen.